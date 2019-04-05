У семьи полковника Захарченко изъяли еще почти полмиллиарда

Суд изъял у близких Захарченко 460 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

У близких экс-заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, полковника Дмитрия Захарченко изъяли 460 млн рублей. Такое решение принял Никулинский суд Москвы.

«Никулинский суд Москвы изъял активы на 460 млн рублей. Они принадлежали близким полковника Захарченко», — сообщает РИА «Новости».

Требования прокуроров удовлетворили частично: как отмечает телеканал 360, в пользу государства ушли ценные бумаги, наличные и два торговых помещения в Московской области. Суд не стал требовать подаренные подруге полковника серьги и оставил на счетах его семьи 320 тысяч долларов, уточняет RT.

Захарченко обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Его задержали в сентябре 2016 года, а при обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей. Позже стало известно, что на швейцарских счетах, связанных с полковником, хранится еще 300 миллионов евро. Три года назад Никулинский суд Москвы конфисковал более 10 квартир и около девяти миллиардов рублей, принадлежащих семье Захарченко.