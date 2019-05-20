Раскрыта новая схема кражи денег у клиентов Сбербанка

Мошенники используют несовершенство терминалов Сбербанка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России появился новый вид мошенничества с использованием платежных терминалов Сбербанка. Для этого злоумышленники используют несовершенство техники и неосмотрительность граждан.

Мошенничество заключается в том, что злоумышленник выбирает какую-либо операцию в терминале и не завершает ее, при этом банковскую карту он не вставляет в машину. Когда следующий клиент подходит к технике, он видит предложение вставить карту и ввести пин-код. Когда он выполняет это, операция злоумышленника автоматически завершается, после чего человек лишается своих денег, пишет « Коммерсант ».

Схема срабатывает только в том случае, если пин-код вводится в течение полутора минут, иначе терминал прерывает операцию. В правоохранительных органах отметили, что злоумышленники начали пользоваться этой схемой полгода назад, но в последние две недели число таких инцидентов резко выросло.

В Сбербанке советуют клиентам быть внимательными и при малейших сомнениях отказываться от операции. Часть экспертов уверена, что проблема именно в технике: у других банкоматов сначала необходимо вставить карту, а затем выбирать операцию.