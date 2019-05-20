20 мая 2019

Путин позвонит Зеленскому только по двум причинам

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 14:43
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Владимир Путин, Песков, Шойгу, правительство , улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Пока контакта между российской и украинской властью нетФото: сайт президента России

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонка по этому поводу ждать не стоит.

«Путин будет поздравлять Зеленского только с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и [с первыми успехами в] нормализации российско-украинских отношений, — заявил Дмитрий Песков. — Будем смотреть».

Песков также добавил, что в настоящий момент никаких контактов российских властей с руководством Украины нет.

20 мая в Киеве избранный президент Украины Владимир Зеленский прошел процедуру инаугурации, принеся присягу украинскому народу. 30 апреля ЦИК Украины официально признал победу Зеленского на выборах президента: во втором туре он набрал 73,22% голосов, его оппонента, на тот момент президента Петра Порошенко, поддержали 24,55% избирателей.

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