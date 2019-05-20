20 мая 2019

Зеленский официально стал президентом Украины

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 12:29
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Владимир Зеленский на инаугурацию пригласил бывших президентов УкраиныФото: Личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Инаугурация главы государства проходит 20 мая в здании Верховной Рады.

В зале присутствуют депутаты парламента, представители десятков иностранных делегаций, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также члены религиозных организаций и другие. Прямую трансляцию инаугурации ведет телеканал «112 Украина».

Ранее Зеленский просил парламент страны назначить инаугурацию на 19 мая, поскольку не хотел причинять неудобство жителям Киева пробками в центре города. Однако депутаты ему навстречу не пошли, напоминает телеканал 360.

41-летний Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. Он получил 73,2% голосов. За Порошенко проголосовали 24,4% избирателей, уточняет RT.

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