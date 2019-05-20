Зеленский официально стал президентом Украины

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Инаугурация главы государства проходит 20 мая в здании Верховной Рады.
В зале присутствуют депутаты парламента, представители десятков иностранных делегаций, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также члены религиозных организаций и другие. Прямую трансляцию инаугурации ведет телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский просил парламент страны назначить инаугурацию на 19 мая, поскольку не хотел причинять неудобство жителям Киева пробками в центре города. Однако депутаты ему навстречу не пошли, напоминает телеканал 360.
41-летний Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. Он получил 73,2% голосов. За Порошенко проголосовали 24,4% избирателей, уточняет RT.