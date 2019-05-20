Кадыров сравнил инаугурацию Зеленского с выступлением Ленина перед рабочими и крестьянами

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об инаугурации Владимира Зеленского, который сегодня официально вступил в должность президента Украины. Политик сравнил выступление нового украинского главы с речами Владимира Ленина.
«Зеленский с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, во время инаугурации Зеленский давал обещания «о чем угодно», которые характерны для кандидатов в президенты, но неприемлемы для уже избранного лидера.
Глава Чечни отказался комментировать слова украинского политика о том, что задачей Киева является возвращение Донбасса в состав страны. А на заявление Зеленского о возвращении Крыма Кадыров отреагировал резко: «Полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой, в Россию, и никуда уходить не собирается!» Глава Чечни признался, что был о Зеленском «иного мнения» и не ожидал, что он «сразу позарится на чужое», став президентом.
Процедура инаугурации Владимира Зеленского состоялась в Киеве 20 мая. Президент России Владимир Путин отказался поздравлять своего украинского коллегу со вступлением в должность, уточняет портал «Дни.ру». Зеленский был избран президентом, набрав на выборах 73,22% голосов.