В Зауралье благоустройство будут контролировать горожане

Проблемы благоустройства Кургана будут решать горожане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана смогут войти в группы общественного контроля проектов городского благоустройства. Об этом стало известно на встрече врио губернатора области Вадима Шумкова, представителей администрации Кургана и соавтора проекта «Мой Курган» Андрея Вагина. Урбанист предложил дать возможность всем горожанам контролировать работу над проектами. Шумков инициативу принял.



«При департаменте строительства и ЖКХ формируют группы общественного контроля при активной поддержке ОНФ и Общественной палаты, депутатов различного уровня. Просьба принять активное участие и по ходу, и после завершения работ путем сохранения их результатов. Все это делается для вас и для ваших детей», — сказал Шумков во время встречи.

В Кургане в рамках программы «Комфортная городская среда» намерены вырубать деревья, сообщало «URA.RU». Лоты размещены на площадке для проведения электронных аукционов. Городские активисты отмечали, что в городе остается все меньше зелени.