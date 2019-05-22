21 мая 2019

На Урале охранники магазина избили посетителей из-за пакетика орехов. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 15:36
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Клипарт. Екатеринбург, торговля, продукты, продуктовый магазин, продуктовые полки, гастроном
Мужчины купили продуктов на пять тысяч, но спьяну прихватили пакетик ореховФото: Александр Константинов © URA.RU

Два жителя города Ревда в Свердловской области обвинили охранников магазина сети «Светофор» в том, что те избили их. В полиции проводится проверка.

Днем 20 мая 45-летний Олег Мишин и 49-летний Степан Щукин пришли в магазин и купили продукты на пять тысяч рублей. «Были пьяненькие и решили глупо пошутить — сунули орехи в капюшон. Когда это обнаружилось, то и за орехи, конечно, заплатили. В это время появились охранники. Они отняли у нас купленные продукты, завели в подсобку, надели наручники, брызнули из перцового баллона, повалили на пол, избили руками и ногами. При этом повторяли, чтобы мы больше в этот магазин никогда не приходили, забыли сюда дорогу», — рассказал «URA.RU» Олег Мишин.

После похода в магазин Олегу Мишину потребовалась медицнская помощь
Фото: Олег Мишин

Мишин со Щукиным обратились за медицинской помощью в больницу. Уже оттуда медики сообщили в полицию о случившемся.

«От граждан, о которых идет речь, напрямую заявление в полицию не поступало. Информация поступила в полицию из лечебного учреждения. Сообщение зарегистрировано, проверка по нему поручена службе участковых уполномоченных, которая уже опросила потерпевших. По итогам проверки будет принято решение», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Редакция «URA.RU» дозвонилась до директора магазина «Светофор» в Ревде, однако она отказалась от разговора.

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