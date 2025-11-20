«Единая Россия» предложила Орлова на пост главы Екатеринбурга

Алексея Орлова предложили кандидатом в мэры Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Единой России» выбрало кандидатуру на пост главы Екатеринбурга. Члены президиума регионального политсовета партии поддержали действующего главу города Алексея Орлова.

«Президиум регионального политического совета Свердловского регионального отделения партии „Единая Россия“ выбрал кандидатуру для внесения предложения губернатору региона по кандидатуре на должность главы муниципального образования „город Екатеринбург“, — сообщили в пресс-службе отделения партии.

После согласования с президиумом Генсовета «Единой России» кандидатура будет представлена на рассмотрение конкурсной комиссии, которая и примет окончательное решение.

Продолжение после рекламы

Напомним, что согласно новому федеральному законодательству, кандидатура главы администрации города-миллионника должна быть предложена губернатору региона. Алексей Орлов занимает пост главы Екатеринбурга с 2021 года. Он также является первым замсекретаря ЕР.

Как и анонсировало URA.RU, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов готовится к участию в конкурсе по выбору главы. Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал именно его кандидатуру для выдвижения на конкурс, теперь решение должны согласовать в Москве.

«Президиум регионального политического совета Свердловского регионального отделения партии „Единая Россия“ выбрал кандидатуру для внесения предложения губернатору региона по кандидатуре на должность главы муниципального образования „город Екатеринбург“, — подтвердили URA.RU в пресс-службе отделения партии.

После согласования с президиумом Генсовета «Единой России» кандидатура будет представлена на рассмотрение конкурсной комиссии, которая и примет окончательное решение.