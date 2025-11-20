Почему свердловчанам отказывают в работе: главные причины

Больше половины работодателей Свердловской области отказывают кандидатам в трудоустройстве из-за отсутствия профессионального опыта. Не менее популярными оказались причины, связанные с несоответствием навыков к профилю вакансии и проверкой службы безопасности, рассказали URA.RU аналитики HH.ru.

«Также причины отказов в трудоустройстве нередко связаны с неумением общаться (41%) и нежеланием кандидата обучаться (34%)», — пояснили они. Реже компании отказывают из-за внешнего вида (31%), несоответствия корпоративной культуре (31%), отсутствия образования (24%) и вредных привычек (21%).

По мнению работодателей региона, чаще всего условиям вакансий не отвечают представители рабочего персонала и топ-менеджеры — по 24%, а также ИТ-специалисты (19%). Не так часто с этой проблемой сталкиваются компании, которые нанимают сотрудников в области финансов и бухгалтерии, автомобильного бизнеса, розничной торговли и сфере продаж.