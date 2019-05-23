Журналист из Краснодара вызвал на дуэль оскорбившего Екатеринбург журналиста Соловьева

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева. Об этом краснодарец написал в своем канале «Человек пельмень» на платформе «Яндекс.Дзен».
Ранее Соловьев назвал екатеринбуржцев «наследниками бесов». По словам телеведущего, именно «бесы» расстреляли последнего российского императора Николая II и уничтожили Екатерининский собор в 1930 году.
«Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Я не спортсмен и не боец, я простой российский журналист. Но надавать тебе по „щам“ составит для меня большое удовольствие. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно», — уточнил Гурьев. Также он предположил, что Соловьев, скорее всего, его вызов проигнорирует.
Гурьев стал вторым человеком, публично осудившим слова Соловьева. Первым на них отреагировал екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев, который объявил сбор средств на поездку в Москву, чтобы дать телеведущему «крепкого уральского леща».
В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.