В Зауралье пенсионерка подала в суд на дочь и внучку из-за долгов по коммуналке

Курганская пенсионерка подала в суд на своего мужа, дочь и внучку, с которыми прописана в одной квартире. Женщина утверждает, что одна платила за коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.
«Жена с мужем, их взрослые дочь и внучка прописаны в одной квартире, однако счета за коммунальные услуги оплачивает одна мать. Она из своей пенсии вынуждена оплачивать тепло, электричество и воду, которыми пользуется вся семья», — рассказали в ведомстве.
В семье произошла ссора, после которой пенсионерка обратилась в суд, в результате приставы обязали ее дочь выплатить деньги матери со своего банковского счета. Дочь доказала, что оплачивала счета, и направила матери встречный иск, после которого последняя оказалась должна родственнице 30 тысяч рублей. Взыскать эти деньги женщина решила со своего мужа и внучки. Судебные приставы перевели пенсионерке деньги со счетов должников. В настоящий момент все члены семьи закрыли долги друг перед другом.