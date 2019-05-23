Крупный завод в Тюмени проверяет потенциальных работников на детекторе лжи

Применение полиграфа при собеседовании строго ограничено ТК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод «Фармсинтез-Тюмень» проверяет своих потенциальных сотрудников на детекторе лжи при собеседовании. Об этом «URA.RU» сообщил один из соискателей, пожелавший не называть своего имени.

«Во время собеседования мне предложили заполнить анкету, один из пунктов которой звучал примерно так: «Согласны ли вы пройти тест на полиграфе?» — рассказал собеседник агентства. Он вопросу удивился, но ответил, что согласен.

Юрист Евгений Ярков объяснил агентству, что применение полиграфа при собеседовании строго ограничено ТК РФ. «В законе установлен перечень требований, необходимых для приёма на работу, и тестирование на детекторе лжи туда не входит. Кандидату могут предложить пройти тест на полиграфе, но кандидат вправе отказаться. Если в приеме на работу соискателю откажут по причине непрохождения теста, то он на 100% выиграет суд», — уверен эксперт.

Получить оперативный комментарий от представителей ГК «Фармсинтез» (которой принадлежит завод) не удалось — в пресс-службе не ответили на звонок. «URA.RU» направило в компанию запрос.

Завод «Фармасинтез-Тюмень» был открыт в 2015 году: инвесторы выкупили местное обанкротившееся предприятие, модернизировали его и сохранили рабочие места. Предприятие выпускает противодиабетические, противотуберкулезные, гемостатические и противовирусные препараты. Его товарооборот за прошлый год составил более одного млрд рублей.