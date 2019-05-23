На предприятии после заявления работников уже месяц идет проверка Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Пыть-Яха пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой на ужасные условия труда и невыносимую обстановку в коллективе. Свое обращение они разместили на Youtube.

«Парк запущен, мы как смертники ездим каждый день. Не соблюдается режим труда и отдыха. Слышатся угрозы в наш адрес, что с вами будут разбираться люди, которые отсидели на зонах», — описывают ситуацию работники. В конце обращения они говорят о том, что под их словами готовы подписаться порядка 20 человек, и просят главу региона вмешаться в ситуацию.

По информации источника, знакомого с ситуацией, двое участников видеообращения, являются представителями местного отделения ЛДПР. А на самом предприятии работают не очень давно, от нескольких месяцев до двух лет. «В самом АТП с апреля уже идет комплексная проверка, которая была инициирована частью работников. В ней принимают участие прокуратура, трудовая инспекция, контрольно-ревизионное управление», — рассказал инсайдер.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» директор автотранспортного предприятия Пыть-Яха Евгений Винтер заявил, что после окончания проверки, если описанные факты не подтвердятся, готов подать в суд за клевету на участников этого обращения. Он считает, что столкнулся с черным пиаром в этой ситуации. «Есть группа людей, лоббирующая интересы определенных бизнесменов, которые хотят захватить наше предприятие. Мы с большей частью коллектива стараемся этому противостоять. Нами также подготовлено обращение, которое направлено в адрес полпреда президента России в УРФО Николая Цуканова» — заявил Винтер.

Сама проверка перевозчика должна быть завершена на следующей неделе. После чего надзорные органы должны будут вынести вердикт о положении дел на предприятии.