Дом культуры в Нижневартовске вернулся к обычному графику работы

В ДК «Октябрь» с 30 ноября все мероприятия будут проходить по расписанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дом культуры «Октябрь» в Нижневартовске вернулся к обычному графику работы после временного сбоя с электроснабжением. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«Коммунальные системы учреждения работают в штатном режиме. С 30 ноября возобновляется проведение мероприятий и работа клубных формирований в соответствии с утвержденным расписанием», — говорится в сообщении.