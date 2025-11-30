Дом культуры в Нижневартовске вернулся к обычному графику работы
В ДК «Октябрь» с 30 ноября все мероприятия будут проходить по расписанию
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Дом культуры «Октябрь» в Нижневартовске вернулся к обычному графику работы после временного сбоя с электроснабжением. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
«Коммунальные системы учреждения работают в штатном режиме. С 30 ноября возобновляется проведение мероприятий и работа клубных формирований в соответствии с утвержденным расписанием», — говорится в сообщении.
Администрация ДК выразила благодарность городским службам за оперативность и жителям города — за понимание и терпение. В сообщении также отмечается, что администрация учреждения приносит извинения за доставленные неудобства.
