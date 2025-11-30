Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Дом культуры в Нижневартовске вернулся к обычному графику работы

30 ноября 2025 в 16:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ДК «Октябрь» с 30 ноября все мероприятия будут проходить по расписанию

В ДК «Октябрь» с 30 ноября все мероприятия будут проходить по расписанию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дом культуры «Октябрь» в Нижневартовске вернулся к обычному графику работы после временного сбоя с электроснабжением. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«Коммунальные системы учреждения работают в штатном режиме. С 30 ноября возобновляется проведение мероприятий и работа клубных формирований в соответствии с утвержденным расписанием», — говорится в сообщении.

Администрация ДК выразила благодарность городским службам за оперативность и жителям города — за понимание и терпение. В сообщении также отмечается, что администрация учреждения приносит извинения за доставленные неудобства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал