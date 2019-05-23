Российский бизнес вложит деньги в марихуану

Стали известны имена некоторых российских бизнесменов, которые вкладывают деньги в марихуану. Предприниматели стараются не афишировать данный аспект своей деятельности, так как каннабис, содержащий психоактивные вещества, в России запрещен.
«Российские бизнесмены развивают свои проекты на рынке легких наркотиков уже несколько лет», — пишет Forbes. Так, из 25 опрошенных инвесторов восемь признались, что-либо думают о том, чтобы вложить деньги в марихуану, либо уже этим занимаются.
Одним из первых российских бизнесменов, занимающихся марихуаной, был владелец компании «Ренессанс страхования» Борис Йордан. Он является совладельцем компании Curaleaf, которая производит товар в США, где употребление марихуаны частично разрешено. Другим совладельцем Curaleaf является давний партнер олигарха Романа Абрамовича Андрей Блох.
В американские аптеки, торгующие марихуаной, вкладывался бывший вице-президент «Ренессанс управление инвестициями» Андрей Кукушкин. Затем он начал инвестировать непосредственно в выращивание конопли. К маю 2019 года его выручка составила 60 миллионов долларов. А еще один российский бизнесмен, решивший сохранить анонимность, вложился в производство конопли в Израиле.
Производство, хранение и распространение марихуаны в России запрещено. Нарушение соответствующих статей Уголовного кодекса влечет за собой лишение свободы. Например, за 27 килограммов марихуаны, которые силовики изъяли в Новосибирске, наркодилеру грозит пожизненный срок, отмечает ИА FlashSiberia.