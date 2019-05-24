В российской армии появилась новая должность

В Вооруженных силах России появилась новая должность — главный сержант. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Главному сержанту предстоит стать первым помощником командира подразделения, заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Военнослужащие, назначенные на эту должность, будут заменять офицеров в период их отсутствия, в обязанности главных сержантов входит обеспечение дисциплины в подразделении. Главные сержанты также будут настраивать солдат на повышение показателей боевой выучки и профессиональной подготовки.
«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЮВО.
Аналогичная должность имеется в ряде зарубежных армий, в том числе в США. Там главный сержант координирует и контролирует служебную деятельность сержантского состава, а также является советником главы военного ведомства и руководителя объединенного комитета начальников штабов.