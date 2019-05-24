Бывший редактор шоу Малахова рассказала о телеведущем «за кадром»

При Малахове на «Пусть говорят» никого не покупали, сказала экс-редактор шоу Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Экс-редактор программы «Пусть говорят» Юлия Панич рассказала о работе с Андреем Малаховым на «Первом канале». По ее словам, журналист является большим профессионалом и предпочитает полностью контролировать съемку.

Панич сказала, что Малахов «очень серьезно» относится к проверке фактов на передаче: за ошибку сотрудника ждут увольнение или выговор, сообщает « Царьград ». Собеседница издания отметила, что ошибки случаются редко, несмотря на то что редакторы «пашут по 24 часа в сутки пять дней в неделю». Бывшая сотрудница «Первого канала» сказала, что Малахов всегда досконально знает, какие гости придут к нему в студию, и готов к внештатным ситуациям. В частности, к тому, что кто-то откажется от участия и уйдет в последний момент.

Экс-редактор «Пусть говорят» заявила, что за все время существования программы никто из участников не был подставным, то есть получающим деньги за исполнение некой роли. Оплачиваются, по ее словам, только переезд и питание.