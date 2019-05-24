Бывший редактор шоу Малахова рассказала о телеведущем «за кадром»

Экс-редактор программы «Пусть говорят» Юлия Панич рассказала о работе с Андреем Малаховым на «Первом канале». По ее словам, журналист является большим профессионалом и предпочитает полностью контролировать съемку.
Панич сказала, что Малахов «очень серьезно» относится к проверке фактов на передаче: за ошибку сотрудника ждут увольнение или выговор, сообщает «
Экс-редактор «Пусть говорят» заявила, что за все время существования программы никто из участников не был подставным, то есть получающим деньги за исполнение некой роли. Оплачиваются, по ее словам, только переезд и питание.