Жители Нижневартовска заплатят за референдум 50 миллионов рублей

Горожане требуют провести референдум о передаче частному инвестору коммунальных МУПов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Проведение референдума о передаче частному инвестору коммунальных МУПов (концессии — ред.) обойдется бюджету Нижневартовска в 45-50 млн рублей, на эти деньги можно поставить в городе больше 150 новых детских площадок. Предварительные расчеты стоимости голосования озвучил «URA.RU» председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев.

«На проведение выборов в Нижневартовске в 2016 году было потрачено около 50 млн рублей, при этом затраты городского бюджета — около 24 млн. Если проводить референдум, то затраты будут сравнимы с полной стоимостью выборов, то есть 45-50 млн», — рассказал Корнеев.

По мнению политолога Михаила Мартынова, власти нужно узнавать мнение горожан перед кардинальными решениями. «Возникшая инициатива провести референдум показывает определенный уровень недоверия к депутатам. Надо понимать, что референдум снижает уровень социального недовольства, помогает убрать возможные проявления социального протеста», — отметил эксперт. Мартынов также считает, что вместо референдума можно провести опрос. «Это дешевле, потому что референдум — дорогостоящая игрушка. К тому же опрос оставляет возможность для маневра при принятии решения», — добавил эксперт.

Политолог Андрей Шуклин считает, что все происходящее в Нижневартовске — вопрос не демократии, а противоборства элит, которое оплатят жители. «Глядя на происходящие сейчас процессы, очевидно, что референдум используется некими силами для продвижения своих интересов. Об интересах горожан речи не идет. К тому же, референдум если состоится, то будет открыт „ящик Пандоры“, который позволит думать, что на референдум можно вынести самые странные вопросы, например, о переносе мусорного бака. Все-таки решения по таким важным вопросам, как концессии, должны принимать депутаты, как представители интересов большинства. В конце концов, они именно для этого и избирались», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало «URA.RU», активисты хотят вынести на голосование вопрос, согласны ли жители с передачей ряда коммунальных МУПов в концессию. Вопрос вынесен на заседание гордумы, которое состоится в конце мая.