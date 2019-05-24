В Голландии заподозрили Украину в катастрофе Boeing над Донбассом

Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что к катастрофе малазийского Boeing, рухнувшего под Донецком, может быть причастна Украина. Свое мнение политик выразил во время дебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Украина является одним из возможных виновников этого нападения», — приводит издание NL Times слова Боде. Как пишет
Малазийский Boeing, который летел рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера. Власти Украины заявили, что самолет сбили ополченцы. Те, в свою очередь, отметили, что не имеют технической возможности сбить самолет на такой высоте.
Расследованием катастрофы занялась международная следственная группа. Четкого ответа на то, кто виноват в трагедии, не было предоставлено. Власти Нидерландов и Австралии наложили ответственность за крушение Boeing на Россию, которая отвергает обвинения в свой адрес.