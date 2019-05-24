В Голландии заподозрили Украину в катастрофе Boeing над Донбассом

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 22:58
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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, малазийский боинг
В Нидерландах заявили, что к крушению Boeing под Донецком в 2014 году может быть причастна УкраинаФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что к катастрофе малазийского Boeing, рухнувшего под Донецком, может быть причастна Украина. Свое мнение политик выразил во время дебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Украина является одним из возможных виновников этого нападения», — приводит издание NL Times слова Боде. Как пишет News.ru, политик также выразил сомнение в независимости оценок причин крушения самолета. Боде считает, что винить кого-то в катастрофе следует судьям, а не политикам, большинство из которых обвиняют Россию.

Малазийский Boeing, который летел рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера. Власти Украины заявили, что самолет сбили ополченцы. Те, в свою очередь, отметили, что не имеют технической возможности сбить самолет на такой высоте.

Расследованием катастрофы занялась международная следственная группа. Четкого ответа на то, кто виноват в трагедии, не было предоставлено. Власти Нидерландов и Австралии наложили ответственность за крушение Boeing на Россию, которая отвергает обвинения в свой адрес.

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