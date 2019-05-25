Стала известна причина вынужденной посадки самолета UTair в Сургуте

В самолете после взлета сработал датчик стабилизации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Причиной вынужденной посадки в аэропорту Сургута лайнера UTair стала сработка датчика стабилизации, сообщили «URA.RU» в экстренных службах воздушной гавани.

«Сработал датчик стабилизации. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в пункт вылета. Была ли это ложная сработка, пока неизвестно», — сообщил собеседник агентства.

Самолет, вылетевший из Сургута в город Худжанд (Таджикистан) в 18 часов 50 минут по местному времени, около трех часов кружил над городом, чтобы выработать топливо и совершить вынужденную посадку. Позже в аэропорту сообщили, что посадка прошла успешно, однако пассажиров из салона пока не выпустили.

Ранее Boeing 737 компании UTair не смог вылететь в Москву из Кургана по техническим причинам. Устранять неисправность у самолета в Зауралье прилетели тюменские специалисты авиакомпании, сообщало информагентство Nation News. Тогда задержка рейса составила девять часов.