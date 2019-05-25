В Сургуте самолет UTair совершил вынужденную посадку

Самолет UTair вынужденно вернулся в пункт отправления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Сургута (ХМАО) в город Худжанд (Таджикистан), вынужден был вернуться в аэропорт. В справочной службе воздушной гавани уточнили, что перед посадкой лайнер два часа кружил над городом, вырабатывая топливо.

«Рейс прибыл. Все хорошо», — рассказали РИА «Новости» в справочной службе воздушной гавани. Там уточнили, что пассажиров из салона пока не выпустили.

Самолет взлетел из аэропорта Сургута в 18 часов 50 минут. Согласно данным Flightradar, воздушное судно совершило не менее девяти кругов перед тем как приземлиться.

Что стало причиной возвращения в пункт вылета сейчас уточняется, сообщает телеканал 360.