В Сургуте самолет UTair совершил вынужденную посадку

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 22:02
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, самолет
Самолет UTair вынужденно вернулся в пункт отправленияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Сургута (ХМАО) в город Худжанд (Таджикистан), вынужден был вернуться в аэропорт. В справочной службе воздушной гавани уточнили, что перед посадкой лайнер два часа кружил над городом, вырабатывая топливо.

«Рейс прибыл. Все хорошо», — рассказали РИА «Новости» в справочной службе воздушной гавани. Там уточнили, что пассажиров из салона пока не выпустили.

Самолет взлетел из аэропорта Сургута в 18 часов 50 минут. Согласно данным Flightradar, воздушное судно совершило не менее девяти кругов перед тем как приземлиться.

Что стало причиной возвращения в пункт вылета сейчас уточняется, сообщает телеканал 360.

Фото: Flightradar

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