Пассажиры загоревшегося при посадке самолета хотят засудить Utair

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 18:37
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Аэропорт. Ханты-Мансийск., самолет, utair, юграавиа, ютейр
Четыре человека намерены отсудить 15 миллионов рублей у UtairФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы у авиакомпании UTair

Пассажиры самолета авиакомпании Utair, загоревшегося при посадке в Сочи 1 сентября 2018 года, намерены подать на перевозчика в суд. Четыре человека готовят иск на 15 миллионов рублей.

Utair предложил пассажирам в качестве компенсации за тот инцидент 123 тысячи рублей. Большинство устроили такие условия, однако четверо хотят подать на компанию в суд и выиграть сумму в несколько миллионов, пишет telegram-канал Mash.

Получить комментарий представителей авиакомпании «URA.RU» оперативно не удалось. В пресс-службе Utair не ответили на звонок корреспондента.

Лайнер Boeing 737, на борту которого было 164 пассажира, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи в сентябре прошлого года. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, съехал в русло реки, ударился о бруствер, лишился левого крыла и загорелся, напоминает агентство Nation News. В результате возгорания пострадали 18 человек.

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