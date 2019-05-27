«Единая Россия» по итогам предварительного голосования определилась со своим кандидатом в окружную думу от Когалымского избирательного округа. Им стал депутат городской думы и председатель профкома «Когалымнефтегаза» («дочки» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») Андрей Ковальский. Выборы в думу ХМАО пройдут осенью.
В предварительном голосовании по 15 одномандатному округу боролись три человека. Кроме Ковальского, на голоса партийцев претендовали Альберт Егоров и Екатерина Брянская. Источник, близкий к руководству партии, предполагает, что победа Ковальского говорит о том, что «единоросы» предпочли видеть в окружной думе опытного политика.
«Все кандидаты, которые вчера одержали победу, примут участие в едином дне голосования 8 сентября 2019 года в качестве кандидатов на аналогичные должности от „Единой России“. Результаты предварительного голосования будут опубликованы на официальном сайте партии в течение завтрашнего дня», — рассказали в пресс-службе «Единой России» в Югре.
Мандат в окружной думе освободился после того, как ее покинул Сергей Кочкуров. Причиной его ухода из представительного органа стал переход на пост вице-президента «ЛУКОЙЛа» в Москву. Кочкуров курирует работу всех сервисов компании.
Довыборы в думу ХМАО станут главным событием избирательной кампании 2019 года. Также пройдут выборы шести глав сельских и городских поселений, довыборы в несколько муниципальных дум и советов депутатов.