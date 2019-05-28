Для найденных животных решили сделать братскую могилу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) жители обнаружили десятки «всплывших» трупов животных на стихийном кладбище. Информация о случившемся размещена в группе «Безопасный город Надым» в социальной сети «ВКонтакте».

«Горожане зимой, а то и даже весной, имеют привычку своих любимцев домашних закапывать на кладбище в снег! Ранее эти брошенные кремировались, в этот раз мы решили сделать братскую могилу. Так что, хозяева нерадивые, можете прийти, помянуть!» — написали в посте сотрудники центра «Собачья жизнь».

На фото — процесс захоронения животных и их «братская» могила. В комментариях под записью жители поделились мнением. «Многие закапывают зимой, как могут, а когда снег сходит, то перекапывают», — написала Катюня Султанова. «Не понимаю я таких людей! Людей же почему-то нормально хоронят, а не закапывают в сугробе? Почему нельзя отогреть землю зимой и нормально закопать?» — отметил Роман Карелин.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» директор центра «Собачья жизнь» Герман Ильин рассказал, что с такой ситуацией они столкнулись впервые. «Раньше такого не было. Нам никто не звонил, мы сами поехали и проверили. Я даже не знаю, чья это территория. На глаза попались трупы животных. Где-то в районе двух десятков. Решили сделать братскую могилу», — сообщил Ильин. Он добавил, что официально кладбища домашних животных не существует — оно стихийное.

Оперативный комментарий в администрации Надыма получить не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Фото: «Безопасный город Надым», VK

Фото: «Безопасный город Надым», VK