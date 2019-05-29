В думе Нижневартовска готовят провокацию, которая отразится на всей Югре

Депутатов, которые пойдут на поводу у провокаторов, внесут в «черный список» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске на заседании гордумы, которое пройдет 31 мая, готовится скандал из-за референдума о передаче МУП «Теплоснабжение» и МУП «Горводоканал» в концессию. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников.

Заседание гордумы, посвященное референдуму о передаче частному инвестору коммунальных МУПов (концессии — ред.), пройдет с участием общественников. По информации источников агентства, уже есть юридическое заключение, в котором говорится, что вопрос о концессии нельзя назвать только местным. Собеседники отмечают, что идею с референдумом планируют поддержать несколько депутатов, в числе которых, например, представитель ЛДПР Руслан Хузин. «Хузин ведет переговоры с другими депутатами и уговаривает их поддержать идею с референдумом», — добавил инсайдер.

Cам Хузин подтвердил агентству, что будет поддерживать референдум, отказавшись от других комментариев. «Задача народных избранников — поддерживать чаяния своих избирателей. Я буду поддерживать проведение референдума», — отметил либерал-демократ.

Подавляющее большинство в думе Нижневартовска — представители «Единой России». Источник в региональном отделении рассказал, что в партии наблюдают за происходящим в «столице Самотлора» и могут принять меры, если кто-то пойдет на поводу у активистов, фактически представляющих интересы оппозиционных партий.

По мнению политолога Андрея Шуклина, популизм в такой важной для всего региона теме, как концессия в сфере ЖКХ, может отразиться на карьере депутатов. «Вопрос концессии должен решаться народными избранниками. Если депутат поддерживает идею референдума, то он подставляет коллег, кидая тень на всю городскую думу, как не справляющуюся со своими полномочиями. Это, конечно, популизм и способ уйти от персональной ответственности за решения. Политический инфантилизм. Вопрос: зачем такие депутаты вообще нужны?», — заключает Шуклин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что проведение референдума в Нижневартовске может привести к ситуации, когда деятельность властей муниципалитетов будет парализована. Первые предпосылки уже есть, например, в Нефтеюганске коммунисты угрожают провести референдум из-за стоимости гаражей.