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В Перми прошла самая короткая акция протеста. ФОТО, ВИДЕО

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 20:50
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Арт-объект в Перми, правительство пермского края, власть, город пермь
Разгневанные пермяки собрались вокруг арт-объекта «власть»Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми прошла самая короткая акция протеста. «Собрание разгневанных пермяков» состоялось в краевой столице перед входом в здание, где находится региональный парламент. Митингующие разместились на бетонной надписи «власть», выполненной в форме скамеек. Однако участников акции попросили разойтись через несколько минут после начала мероприятия, передает корреспондент «URA.RU».

Представители НОД [национально освободительное движение — прим. ред.] заявляли о митинге с участием 500 человек. Однако столько желающих выйти на акцию «против всего» не нашлось. Планировалось, что пермяки соберутся, чтобы заявить о проблемах, которые долгое время не решаются властями, заявил один из организаторов несогласованного митинга Юрий Бобров.

Поскольку участников акции пришло очень мало, члены НОД, чей пикет изначально был согласован с администрацией Перми, пообщавшись с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым, объявили о том, что их мероприятие заканчивается в 19:00 (планировалось, что в 22:00, — прим. ред.). Уже в 19:15 сотрудники полиции, наблюдающие за происходящим со стороны, покинули территорию, а «разгневанные пермяки» разошлись по домам. На момент публикации информации о задержанных не было.

«Собрание разгневанных пермяков». Пермь
Юрий Бобров призывает участников мероприятия принять резолюцию «разгневанных пермяков»
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В 19:10 еще оставались на площадке некоторые участники несогласованного митинга
ФОТО: Ритис Бараускас
В 19:15 периметр площадки перед зданием на Ленина, 51 опустел
ФОТО: Ритис Бараускас

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