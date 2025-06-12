12 июня 2025

В пермском селе легковушка снесла столб и перевернулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На сельской дороге автомобиль врезался в столб
На сельской дороге автомобиль врезался в столб Фото:

В Пермском крае, в селе Егва, легковой автомобиль врезался в столб и перевернулся. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Село Егва, Кудымкарского округа. LADA Granta снесла столб. На удивление, водитель жив», — уточнили жители села. На фото видно, что столб перегородил дорогу.

Отмечается, что водитель легковушки получил травму ноги. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

Водитель авто получил травму ноги
Водитель авто получил травму ноги
Фото:
Столб перегородил дорогу
Столб перегородил дорогу
Фото:

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В Пермском крае, в селе Егва, легковой автомобиль врезался в столб и перевернулся. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Село Егва, Кудымкарского округа. LADA Granta снесла столб. На удивление, водитель жив», — уточнили жители села. На фото видно, что столб перегородил дорогу. Отмечается, что водитель легковушки получил травму ноги. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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