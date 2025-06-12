На сельской дороге автомобиль врезался в столб
В Пермском крае, в селе Егва, легковой автомобиль врезался в столб и перевернулся. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Село Егва, Кудымкарского округа. LADA Granta снесла столб. На удивление, водитель жив», — уточнили жители села. На фото видно, что столб перегородил дорогу.
Отмечается, что водитель легковушки получил травму ноги. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
Водитель авто получил травму ноги
Столб перегородил дорогу
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