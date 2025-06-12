12 июня 2025

В Пермском крае замечены люди, незаконно собирающие ягель

© Служба новостей «URA.RU»
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Ценный мох собирают в лесу незаконно
Ценный мох собирают в лесу незаконно Фото:

На севере Прикамья замечены неизвестные люди, которые ходили по лесу и незаконно собирали ягель. Сборщики были на автомобиле с номерами из Башкирии.

«Заметили организованную группу сборщиков ягеля. Они ходили по лесу возле реки Вишеры на севере Пермского края и собирали ценный лишайник. На вопросы», — рассказали perm.aif.ru в заповеднике «Вишерский».

Собеседник издания отметил, что сборщиков заметили в месте, где ягеля особенно много. Всего было шестеро сборщиков. Отмечается, что на автомобиле, на котором приехали эти люди были номера из Башкирии.

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На севере Прикамья замечены неизвестные люди, которые ходили по лесу и незаконно собирали ягель. Сборщики были на автомобиле с номерами из Башкирии. «Заметили организованную группу сборщиков ягеля. Они ходили по лесу возле реки Вишеры на севере Пермского края и собирали ценный лишайник. На вопросы», — рассказали perm.aif.ru в заповеднике «Вишерский». Собеседник издания отметил, что сборщиков заметили в месте, где ягеля особенно много. Всего было шестеро сборщиков. Отмечается, что на автомобиле, на котором приехали эти люди были номера из Башкирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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