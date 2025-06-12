В Пермском крае замечены люди, незаконно собирающие ягель

Ценный мох собирают в лесу незаконно
На севере Прикамья замечены неизвестные люди, которые ходили по лесу и незаконно собирали ягель. Сборщики были на автомобиле с номерами из Башкирии.
«Заметили организованную группу сборщиков ягеля. Они ходили по лесу возле реки Вишеры на севере Пермского края и собирали ценный лишайник. На вопросы», — рассказали perm.aif.ru в заповеднике «Вишерский».
Собеседник издания отметил, что сборщиков заметили в месте, где ягеля особенно много. Всего было шестеро сборщиков. Отмечается, что на автомобиле, на котором приехали эти люди были номера из Башкирии.
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