В Березниках из-за задымления в шахте эвакуировали 250 горняков

Сотрудников компании экстренно вывели на поверхность (архивное фото)
В Березниках (Пермский край) были эвакуированы 250 горняков из шахты. На объекте произошло задымление, сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. Предположительно, речь идет о сотрудниках «Уралкалия».
«Во время работ произошло задымление в шахте по добыче сильвинитовой руды для калийных удобрений на глубине 320 метров. В результате 250 специалистов выведены на поверхность», — цитирует своего собеседника РЕН-ТВ.
На месте работают спасатели. В МЧС рекомендовали URA.RU связаться с представителями объекта. Подробности инцидента устанавливаются.
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