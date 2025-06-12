12 июня 2025

В Березниках из-за задымления в шахте эвакуировали 250 горняков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудников компании экстренно вывели на поверхность (архивное фото)
Сотрудников компании экстренно вывели на поверхность (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) были эвакуированы 250 горняков из шахты. На объекте произошло задымление, сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. Предположительно, речь идет о сотрудниках «Уралкалия».

«Во время работ произошло задымление в шахте по добыче сильвинитовой руды для калийных удобрений на глубине 320 метров. В результате 250 специалистов выведены на поверхность», — цитирует своего собеседника РЕН-ТВ.

На месте работают спасатели. В МЧС рекомендовали URA.RU связаться с представителями объекта. Подробности инцидента устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) были эвакуированы 250 горняков из шахты. На объекте произошло задымление, сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. Предположительно, речь идет о сотрудниках «Уралкалия». «Во время работ произошло задымление в шахте по добыче сильвинитовой руды для калийных удобрений на глубине 320 метров. В результате 250 специалистов выведены на поверхность», — цитирует своего собеседника РЕН-ТВ. На месте работают спасатели. В МЧС рекомендовали URA.RU связаться с представителями объекта. Подробности инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...