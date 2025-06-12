Федеральная сеть книжных закрывает крупнейший магазин в Перми

В Перми останется еще девять магазинов сети
Сеть книжных магазинов «Читай-город» объявила о закрытии одного из своих крупнейших магазинов в Перми — в торговом центре Green Plaza на улице Куйбышева. Последний рабочий день магазина назначен на 5 июля 2025 года.
«Магазины закрываются в точках с низкой проходимостью. Вместо них подыскиваются площадки в местах большего притяжения трафика», — сообщает издание "Текст".
После закрытия магазина в Green Plaza в Перми продолжат работу девять книжных магазинов «Читай-город». Большинство из них расположены в крупных торговых центрах города, где отмечается стабильный поток посетителей.
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