12 июня 2025

Федеральная сеть книжных закрывает крупнейший магазин в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми останется еще девять магазинов сети
В Перми останется еще девять магазинов сети Фото:

Сеть книжных магазинов «Читай-город» объявила о закрытии одного из своих крупнейших магазинов в Перми — в торговом центре Green Plaza на улице Куйбышева. Последний рабочий день магазина назначен на 5 июля 2025 года.

«Магазины закрываются в точках с низкой проходимостью. Вместо них подыскиваются площадки в местах большего притяжения трафика», — сообщает издание "Текст".

После закрытия магазина в Green Plaza в Перми продолжат работу девять книжных магазинов «Читай-город». Большинство из них расположены в крупных торговых центрах города, где отмечается стабильный поток посетителей.

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Сеть книжных магазинов «Читай-город» объявила о закрытии одного из своих крупнейших магазинов в Перми — в торговом центре Green Plaza на улице Куйбышева. Последний рабочий день магазина назначен на 5 июля 2025 года. «Магазины закрываются в точках с низкой проходимостью. Вместо них подыскиваются площадки в местах большего притяжения трафика», — сообщает издание "Текст". После закрытия магазина в Green Plaza в Перми продолжат работу девять книжных магазинов «Читай-город». Большинство из них расположены в крупных торговых центрах города, где отмечается стабильный поток посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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