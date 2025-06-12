Судно встало на стоянку на Камской набережной (архивное фото)
В Пермь 13 июня прибыл пятизвездочный теплоход «Мустай Карим». Об этом URA.RU рассказали горожане. Фото и видео пришвартовавшегося судна распространяется в местных пабликах и мессенджерах.
«Теплоход, где предлагают сервис уровня пятизвездочного отеля, остановился в Перми. „Мустай Карим“ завершает девятидневный тур „Счастье на Каме“, стартовавший в столице России», — отмечают собеседники информационного агентства.
Из прикамской столицы судно направится в Нижний Новгород. По данным из открытых источников, стоимость круиза до Москвы начинается от 162 тысяч рублей за место.
Пятизвездочный «Мустай Карим» частый гость в Перми
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