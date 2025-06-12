12 июня 2025

В Перми пришвартовался пятизвездочный теплоход «Мустай Карим». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судно встало на стоянку на Камской набережной (архивное фото)
Судно встало на стоянку на Камской набережной (архивное фото) Фото:

В Пермь 13 июня прибыл пятизвездочный теплоход «Мустай Карим». Об этом URA.RU рассказали горожане. Фото и видео пришвартовавшегося судна распространяется в местных пабликах и мессенджерах.

«Теплоход, где предлагают сервис уровня пятизвездочного отеля, остановился в Перми. „Мустай Карим“ завершает девятидневный тур „Счастье на Каме“, стартовавший в столице России», — отмечают собеседники информационного агентства.

Из прикамской столицы судно направится в Нижний Новгород. По данным из открытых источников, стоимость круиза до Москвы начинается от 162 тысяч рублей за место.

Пятизвездочный «Мустай Карим» частый гость в Перми
Пятизвездочный «Мустай Карим» частый гость в Перми
Фото:

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В Пермь 13 июня прибыл пятизвездочный теплоход «Мустай Карим». Об этом URA.RU рассказали горожане. Фото и видео пришвартовавшегося судна распространяется в местных пабликах и мессенджерах. «Теплоход, где предлагают сервис уровня пятизвездочного отеля, остановился в Перми. „Мустай Карим“ завершает девятидневный тур „Счастье на Каме“, стартовавший в столице России», — отмечают собеседники информационного агентства. Из прикамской столицы судно направится в Нижний Новгород. По данным из открытых источников, стоимость круиза до Москвы начинается от 162 тысяч рублей за место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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