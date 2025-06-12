Вскрылись новые подобранности ЧП в березниковской шахте

Информации о пострадавших нет
В Березниках (Пермский край) на объекте «Уралкалия» произошло задымление из-за возгорания полимерных труб. Об этом сообщил источник в муниципалитете. В результате более 200 горняков были эвакуированы из шахты.
«Предварительно, в шахте (БКПРУ-4) на глубине загорелись полимерные трубы во время резки. Затем последовала эвакуация», — цитирует свой источник telegram-канале Ural Mash.
В региональном минтербезе заявляют о 222 эвакуированных. Экстренные службы работают на месте ЧП. В ведомстве отмечают, что угрозы и пострадавших нет.
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