12 июня 2025

Вскрылись новые подобранности ЧП в березниковской шахте

UM: в Березниках задымление в шахте произошло из-за возгорания полимерных труб
© Служба новостей «URA.RU»
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В Березниках (Пермский край) на объекте «Уралкалия» произошло задымление из-за возгорания полимерных труб. Об этом сообщил источник в муниципалитете. В результате более 200 горняков были эвакуированы из шахты.

«Предварительно, в шахте (БКПРУ-4) на глубине загорелись полимерные трубы во время резки. Затем последовала эвакуация», — цитирует свой источник telegram-канале Ural Mash.

В региональном минтербезе заявляют о 222 эвакуированных. Экстренные службы работают на месте ЧП. В ведомстве отмечают, что угрозы и пострадавших нет.

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В Березниках (Пермский край) на объекте «Уралкалия» произошло задымление из-за возгорания полимерных труб. Об этом сообщил источник в муниципалитете. В результате более 200 горняков были эвакуированы из шахты. «Предварительно, в шахте (БКПРУ-4) на глубине загорелись полимерные трубы во время резки. Затем последовала эвакуация», — цитирует свой источник telegram-канале Ural Mash. В региональном минтербезе заявляют о 222 эвакуированных. Экстренные службы работают на месте ЧП. В ведомстве отмечают, что угрозы и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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