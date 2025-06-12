12 июня 2025
11 июня 2025

Путин назначил новых судей в Пермском крае

Новые судьи Дзержинского и Пермского районных судов назначены указом президента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадровые изменения в судебной системе Пермского края
Кадровые изменения в судебной системе Пермского края Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Пермском крае. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В Пермском крае назначить судьей Дзержинского районного суда Перми Нину Беляеву. Назначить судьей Пермского районного суда Игоря Пшеницына», — говорится в опубликованном указе президента РФ.

Указ о назначении судей Путин подписал 12 июня 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Пермском крае. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «В Пермском крае назначить судьей Дзержинского районного суда Перми Нину Беляеву. Назначить судьей Пермского районного суда Игоря Пшеницына», — говорится в опубликованном указе президента РФ. Указ о назначении судей Путин подписал 12 июня 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...