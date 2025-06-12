Кадровые изменения в судебной системе Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Пермском крае. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В Пермском крае назначить судьей Дзержинского районного суда Перми Нину Беляеву. Назначить судьей Пермского районного суда Игоря Пшеницына», — говорится в опубликованном указе президента РФ.
Указ о назначении судей Путин подписал 12 июня 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!