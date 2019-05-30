В Кремле оценили баннер про Путина, который вывесил активист в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно оскорбительным» баннер татарстанского активиста с негативной оценкой президента России Владимира Путина. Свое мнение по поводу надписи Песков высказал в беседе с журналистами.
«Я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Но это лично мое мнение. Я не знаю [подробностей] случая с этим гражданином», — сказал Песков.
Житель Набережных Челнов Василь Тарасов в 2018 году вывесил на трамвайном мосту баннер с надписью про Владимира Путина. В январе 2019 года Тарасов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизма. Активиста обвинили в нарушении «правила благоустройства». В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тысячи рублей. Верховный суд Татарстана отменил наказание «за отсутствием состава административного правонарушения».
29 марта в России вступил в силу закон об оскорблении власти и государственных символов. Максимальное наказание на нарушение — 300 тысяч рублей.