В Кремле оценили баннер про Путина, который вывесил активист в Татарстане

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 15:56
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин, Песков, Шойгу, правительство , песков дмитрий
Песков высказался по поводу баннера, который разместил активист в Набережных ЧелнахФото: Сайт Президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно оскорбительным» баннер татарстанского активиста с негативной оценкой президента России Владимира Путина. Свое мнение по поводу надписи Песков высказал в беседе с журналистами.

«Я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Но это лично мое мнение. Я не знаю [подробностей] случая с этим гражданином», — сказал Песков.

Житель Набережных Челнов Василь Тарасов в 2018 году вывесил на трамвайном мосту баннер с надписью про Владимира Путина. В январе 2019 года Тарасов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизма. Активиста обвинили в нарушении «правила благоустройства». В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тысячи рублей. Верховный суд Татарстана отменил наказание «за отсутствием состава административного правонарушения».

29 марта в России вступил в силу закон об оскорблении власти и государственных символов. Максимальное наказание на нарушение — 300 тысяч рублей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...