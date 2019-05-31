Крашенинников считает Екатеринбург правовой столицей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства пройдет в Екатеринбурге. Совещание и научная конференция продлятся два дня с 4 по 5 июня.

Уральскую столицу не случайно выбрали для проведения заседания. По словам председателя комитета по законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, который примет участие в совещании, «Екатеринбург — правовая столица, поэтому выбран этот город».

Совет при президенте — в него входят министр юстиции РФ Александр Коновалов, влиятельные российские судьи, ученые и чиновники — проведет конференцию и несколько научно-практических мероприятий посвященных 25-летию со дня принятия Гражданского кодекса России. По плану, его участники во время заседания рассмотрят вопросы совершенствования законодательства о цифровых правах, недвижимости, а также несколько проектов федеральных законов — поправки в Семейный кодекс о приоритете зачисления детей в школу, в которой обучаются их братья и сестры. Помимо основной повестки, во время совещания будет представлена книга под редакцией председателя правительства РФ Дмитрия Медведева «Кодификация российского частного права 2019».