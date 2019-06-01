Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками радостью от выхода автобиографии Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Балерина Анастасия Волочкова запуталась в букетах белых роз, подаренных по случаю выхода ее автобиографии «Плата за успех». Бывшая танцовщица Большого театра заявила об этом на своей странице в Instagram.

«В тот день, когда записывали мое видеоинтервью [о книге], мне подарили пять букетов белых роз. Я немного перепутала пару из них, но хочу сказать, что самые огромные и красивые мне подарила [креативный директор] Арина Батиевская. Это чудесный букет! Так распустились!» — сказала Волочкова. Знаменитость призналась, что в книге откровенно описала «всю свою жизнь».

Волочкова — заслуженная артистка РФ. В 2003 году была уволена из Большого театра. После стала выступать с сольными проектами, в основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы. Ранее сообщалось, что знаменитый шпагат Волочковой — с размахом в 225 см — попал в книгу рекордов России, напоминает argumenti.ru.