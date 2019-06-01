31 мая 2019

Волочкова выпустила новую книгу о себе. «Запуталась в букетах роз». ФОТО

Семен Гринберг
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01 июня 2019 в 08:31
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками радостью от выхода автобиографииФото: Анастасия Волочкова, Instagram

Балерина Анастасия Волочкова запуталась в букетах белых роз, подаренных по случаю выхода ее автобиографии «Плата за успех». Бывшая танцовщица Большого театра заявила об этом на своей странице в Instagram.

«В тот день, когда записывали мое видеоинтервью [о книге], мне подарили пять букетов белых роз. Я немного перепутала пару из них, но хочу сказать, что самые огромные и красивые мне подарила [креативный директор] Арина Батиевская. Это чудесный букет! Так распустились!» — сказала Волочкова. Знаменитость призналась, что в книге откровенно описала «всю свою жизнь».

Волочкова — заслуженная артистка РФ. В 2003 году была уволена из Большого театра. После стала выступать с сольными проектами, в основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы. Ранее сообщалось, что знаменитый шпагат Волочковой — с размахом в 225 см — попал в книгу рекордов России, напоминает argumenti.ru.

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Вот и свершилось! Вышла в свет моя новая книга «Плата за успех». ???????? Успейте купить. Первый тираж эксклюзивно будет представлен в магазине @shop24tv. Это беспрецендентный случай, впервые книга продается, в том числе, и таким образом.???????? В тот день, когда записывали мое видео интервью, мне подарили 5 букетов белых роз. ???????? Я немного перепутала пару из них, но хочу сказать, что самые огромные и красивые мне подарила Арина Батиевская @abatievskaya ???? Это чудесный букет!! Так распустились! Спасибо! В книге я откровенно описала всю свою жизнь... #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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