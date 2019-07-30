В России утвердили новые правила расчета доплат к пенсиям

Правительство РФ утвердило новые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, которые исключат необоснованное занижение показателя, влияющего на размер доплат к пенсиям. Об этом на совещании в правительстве сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки», — приводит слова Медведева пресс-служба кабмина.
Глава правительства пояснил, что отныне региональный прожиточный минимум будет рассчитываться исходя из ситуации в конкретном субъекте РФ и ориентироваться прожиточный минимум пенсионера в целом по стране. «Такой подход <…> приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — отметил Медведев.
Как писало «URA.RU», ранее Минтруд установил новый размер прожиточного минимума в России за январь—март 2019 года. Для пенсионеров этот показатель составил 8 894 рубля. В мае правительство подготовило законопроект, согласно которому с 2020 года прожиточный минимум для пенсионеров будет рассчитываться по единой схеме, напоминает «Национальная служба новостей».