В битву двух челябинских кланов втянули суд

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит иск бизнесмена Александра Богрянцева к территориальной избирательной комиссии (ТИК), снявшей его с выборов в райсовет. Борьба между депутатом Госдумы Андреем Барышевым и вице-спикером гордумы Ильей Мительманом приобретает новую интригу.
Как следует из базы данных суда, заявление Богрянцева принято, материалы переданы судье. «Информацией о дальнейшем движении дела мы пока не обладаем», — сообщил «URA.RU» представитель избирательного штаба кандидата Евгений Скорынин.
Курчатовский теризбирком обосновал свое решение тем, что Богрянцев не представил полных данных о двух судимостях — за грабеж и вымогательство. На сайте ГАС «Выборы» соответствующая информация есть — равно как о погашении судимости.
Борьба Барышева с Мительманом за контроль над Курчатовским райсоветом является одной из главных интриг выборов 2019 года. Богрянцев, входящий в ближний круг Барышева, частично финансирует кампанию пула его кандидатов. Снятие Богрянцева с выборов расценили как тактический успех его соперника. Если суд отменит решение ТИК, расклад сил вновь изменится.
Семь райсоветов столицы Южного Урала будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.