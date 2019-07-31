В Перми пойдет под суд завуч школы, где от голода умерла девочка

К смерти ученицы привела халатность заместителя директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего завуча и замдиректора школы в городе Краснокамск Пермского края обвинили в халатности, которая стала причиной голодной смерти одной из учениц. Расследование уголовного дела по данному факту уже завершено.

«Обвиняемая, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не приняла необходимых мер с целью информирования соответствующих служб и правоохранительных органов о социально-опасном положении ученицы», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Заместитель директора школы, в которой училась девочка, могла обратиться в социальные службы, которые бы проверили семью погибшей, но не сделала этого.

16 июля в Краснокамске он недоедания скончалась 14-летняя ученица одной из школ. В ходе проверки выяснилось, что классный руководитель не знал о тяжелом положении в семье — отец ребенка сидит в тюрьме за наркопреступления, а мать не работала более шести лет. Учитель физкультуры освободил ученицу от уроков, не потребовав никаких справок и не сообщив руководству. Во время планового медосмотра в 2018 году у школьницы выявили недостаток веса, однако врачи районной больницы не направили девочку на лечение и не сообщили об этом в органы опеки. Уголовное дело в отношении матери погибшей находится на завершающей стадии расследования.

Для предотвращения подобных инцидентов власти Пермского края решили создать информационную базу для профилактики несчастных случаев среди детей. На это выделили 18,6 миллиона рублей.