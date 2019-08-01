Экс-проректору тюменского вуза добавили тюремный срок по делу о многомиллионных аферах

Александр Ошибков проведет в колонии семь лет и девять месяцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-проректору Тюменского нефтегазового университета (ныне ТИ) Александру Ошибкову придется провести в колонии семь лет и девять месяцев. Такое решение 1 августа принял Центральный районный суд Тюмени, сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре. Ранее Ошибков был приговорен к шести годам колонии за злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, экс-проректор в 2014—2015 годах организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с Ошибковым фирмами. Вуз перевел им более 152 млн рублей, при этом оборудование в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми также руководил Ошибков.

Агентство сообщало, что в марте 2018 года Ошибков также был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 млн рублей, а в марте 2019 года он был осужден за хищение еще двух миллионов рублей. Суд учел эти судимости при вынесении приговора.