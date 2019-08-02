РАН поможет Тюмени реализовать суперпроект, о котором просил Путин

Трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве подписано в Тюмени между региональным правительством, Тюменским госуниверситетом (ТюмГУ) и Федеральным научным центром НИИ системных исследований Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Соглашение предполагает взаимодействие в процессе создание на базе ТюмГУ научно-образовательного центра (НОЦ), который создается по поручению президента России Владимира Путина.
«Компетенции НИИ системных исследований РАН очень высоки, особенно в части обеспечения опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок», — прокомментировал подписание документа губернатор Александр Моор.
Проект объединит в себе лучшие разработки ученых «тюменской матрешки». «Очень важно, что в проекте по созданию НОЦ вместе с Тюменской областью участвуют Ямал и Югра. Я благодарен губернаторам Дмитрию Артюхову и Наталье Комаровой за поддержку», — заявил глава региона.
По информации пресс-службы, разработка программы деятельности НОЦ находится на завершающем этапе. В ближайшее время ее предстоит защитить на федеральном уровне. По майскому указу Путина в стране должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня.