В утвержденный Владимиром Путиным состав президиума Госсовета вошли два уральских политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел ротацию состава президиума Госсовета. В обновленный список попали два уральских политика. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить ротацию состава президиума Государственного Совета Российской Федерации», — говорится в распоряжении. Согласно документу, в обновленный президиум вошли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Омской области Александр Бурков, в прошлом возглавлявший свердловское отделение «Справедливой России» и представлявший интересы региона в Госдуме. Также Путин утвердил кандидатуру главы Северной Осетии-Алании Вячеслава Битарова, губернатора Брянской области Александра Богомаза, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, главу Якутии Айсена Николаева, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его коллегу из Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

В предыдущий состав, напомним, в том числе, входили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Магаданской области Сергей Носов, до назначения губернатором был мэром Нижнего Тагила.