02 августа 2019

Россиянам объяснили, в чем главное преимущество новой строки в платежке за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодно страхование жилья будет обходиться россиянам примерно в 350 рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Страхование жилья на случай ЧС поможет владельцам недвижимости, пострадавшей от стихийного бедствия, получить возмещение ущерба в рыночном размере, а не по социальным нормам. Об этом рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Если бы Иркутская область была в числе регионов-участников пилотной программы по страхованию жилья, собственники затопленных в результате паводка домов получили бы возмещение ущерба в рыночных размерах», — передает « Коммерсант » со ссылкой на ВСС. По данным организации, к субсидиям от региональных властей добавились бы 300—500 тысяч рублей от страховых организаций.

Кроме того, в союзе страховщиков отметили, что вступление в силу нового закона позволит увеличить долю застрахованной недвижимости с 7,3% до 20%. Предполагается, что для жителей регионов, которые участвуют в пилотном проекте, страхование стандартной квартиры — в 50 квадратных метров — будет обходиться в 1,8—2,4 тысячи рублей вместо 5—7 тысяч.

Как писало «URA.RU», с 4 августа в 14 регионах, включая Свердловскую и Тюменскую области, а также Пермский край, будет запущена программа по страхованию жилья на случай ЧС. В квитанциях за ЖКХ появится соответствующий пункт, от которого собственники смогут отказаться. Ранее в ВСС заявляли, что страховка будет обходиться россиянам ежегодно примерно в 350 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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