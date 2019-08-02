Названа сумма, которую россияне будут отдавать из-за новой строки в платежке ЖКХ

Страховка на случай ЧС обойдется жильцам домов в несколько сотен рублей в год. Об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Российской газете».
По словам Уфимцева, страховка в рамках федерального минимума будет «в пределах 350 рублей в год». Представитель союза страховщиков уточнил, что возможен еще «расширенный набор рисков», за который жильцы будут платить по три рубля за квадратный метр жилой площади в месяц.
Новый пункт в платежных документах за услуги ЖКХ появится с 4 августа. Возможность застраховать квартиру от техногенных и природных бедствий будет добровольной. Новый вид страхования запустят в 14 пилотных регионах, в том числе в Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.