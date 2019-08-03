Уральский регион попал в лидеры по количеству психических расстройств у жителей

Диагноз психические расстройства в прошлом году впервые был выявлен у 59,1 тысячи россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами, Челябинская область попала на пятое место. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный RT на основе данных Минздрава за 2018 год.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в северной столице за минувший год было зарегистрировано 4,7 тысячи пациентов с психическими расстройствами, установленными впервые в жизни. В Москве количество таких больных составило 2,8 тысячи человек. На третьем и четвертом местах — Татарстан и Башкирия (2,5 тысячи и 2,4 тысячи пациентов соответственно). В пятерку попал и уральский регион — в Челябинской области за 2018 год было выявлено 2,1 тысячи человек с заболеваниями психики.

Самая здоровая психика, как свидетельствуют данные Минздрава, — у жителей Ненецкого автономного округа (всего восемь пациентов) и на Чукотке (44).

Диагноз психические расстройства в прошлом году впервые был выявлен у 59,1 тысячи россиян.