Клиентка обвинила экс-участницу «Битвы экстрасенсов» в обмане

Одна из клиенток заявила, что ведьма «кинула» ее Фото: официальный instagram @devilmarylinkerro

Экс-участницу шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро обвинили в обмане. Одна из клиенток заявила в соцсети, что ведьма «кинула» ее.

Женщина обратилась к Керро за прогнозом и заплатила 400 рублей. Однако после получения денег ясновидящая перестала выходить на связь, пишет «СтарХит». «Вы меня кинули… Пусть эти деньги пойдут на благо вашей семьи», — написала в соцсети клиентка.

Ранее Мэрилин Керро заявила, что перестает заниматься экстрасенсорикой, поскольку устала от своего дара и не может больше помогать людям. Однако, по данным издания, к такому решению ведьму могла пожтолкнуть и другая причина — ее беременность. Ведьма утверждает, что ей угрожают из-за расставания с отцом ребенка, Александром Шепсом. «Я беременна, мой первенец еще маленький, мне нельзя нервничать», — отмечает Мэрилин.

Мэрилин Керро участвовала в нескольких сезонах телепроекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ с 2013 по 2016 годы. Одним из ее методов был вызов душ мертвых с помощью жертвоприношения. В финалах телепроекта в 2013-м, 2015-м и 2016-м годах Керро неизменно становилась второй.