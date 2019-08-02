По словам Мэрилин Керро, большинство экстрасенсов наживается на чужих проблемах Фото: официальный instagram @devilmarylinkerro

Финалистка нескольких сезонов «Битвы экстрасенсов», ведьма из Эстонии Мэрилин Керро заявила о прекращении экстрасенсорной деятельности. Свое решение отказаться от приемов людей ведьма объяснила тем, что не хочет наживаться на чужих проблемах, как это делают, по ее словам, другие экстрасенсы.

«Я почувствовала, что не могу ничего дать людям. <…> В настоящее время все превратилось в бизнес и ложь. Все эти „мистические“ фотосессии, телевидение, образ жизни, основанный на финансовой выгоде», — приводит заявление Керро, сделанное в закрытой группе в соцсетях, журнал StarHit.

Кроме того, по словам эстонской ведьмы, работа экстрасенсов в Москве построена «на меркантильном интересе» и «материальной выгоде». «Я призываю вас думать, прежде чем отдавать деньги так называемым „экстрасенсам“. Вы укрепляете их расточительный образ жизни», — заявила Керро.

Мэрилин Керро участвовала в нескольких сезонах телепроекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ с 2013 по 2016 годы. Одним из ее методов был вызов душ мертвых с помощью жертвоприношения. Несмотря на успешное прохождение испытаний, в финалах телепроекта в 2013-м, 2015-м и 2016-м годах Керро неизменно становилась второй.