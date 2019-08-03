Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными

Женщинам следует помнить об ограничениях при загаре топлес Фото: Анна Майорова © URA.RU

Женщины должны осторожно загорать топлес. Об этом заявил врач-маммолог, кандидат медицинских наук Сергей Коневский.

«Женщинам можно загорать топлес, но делать это следует крайне осторожно», — приводят «Аргументы недели» слова Коневского. Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна.

При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях. Во-первых, возраст — если вам меньше 24 лет, то можно смело загорать топлес. Во-вторых, важны индивидуальные особенности — если у женщины есть предрасположенность к болезням, которые вызывают солнечные лучи, то от загара стоит воздержаться. Немаловажную роль играют родинки, родимые пятна на груди — их необходимо избавить от прямого ультрафиолета. Для женщин с имплантатами Коневский рекомендует уменьшить время пребывания на солнце, поскольку кожа груди из-за имплантата растягивается и клетки получают больше ультрафиолета.

Солнечные ванны лучше принимать до 11 утра или после 16 часов вечера с режимом: пять минут на солнце и 15 минут в тени. На тело следует наносить солнцезащитный крем.