В России исчезнут десятки профессий

В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково. Прогнозы Оксфордского университета еще пессимистичнее: к 2025 году исчезнет почти половина нынешних специальностей, сообщили журналистам в Российском экономическом университете имени Плеханова.
«Это будет тесно связано с автоматизацией многих процессов, поэтому необходимо готовиться к массовому переобучению кадров», — приводит «Российская газета» слова доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой. При этом, как отмечает эксперт, новые профессии, указанные в атласе Сколково, вряд ли станут массовыми.
По данным Сколково, в прошлом окажутся профессии дворников, работников химчисток, операторов call-центров, прорабов, экскурсоводов, билетеров и шахтеров. Редкими и маловостребованными на рынке труда станут стенографисты, охранники, переводчики, финансовые консультанты, а также турагенты и кассиры.
Впрочем, с такими оценками согласны далеко не все. По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгия Остапковича, большинство профессий не исчезает, а трансформируется в новые. Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева также заявляла, что роботы смогут занять только 2% профессий. По словам главы ведомства, компьютеры не смогли дойти до возможностей человеческого мозга.