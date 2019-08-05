04 августа 2019

«Взрыв» в экономике, обещанный России, произойдет уже в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация исследования Евгения Минченко, ВЦИОМ. Москва, график, таблица, проценты
В Институте экономики роста имени Петра Столыпина проанализировали данные по малому и среднему бизнесуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Техническая рецессия, которая прогнозировалась в 2021 году, может наступить уже в ближайшие месяцы. По мнению экспертов Института экономики роста имени Петра Столыпина, на предстоящий «взрыв» указывает резкий спад малого и среднего предпринимательства в стране.

«Малый и средний бизнес в России сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий, — сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку института. — Это грозит спадом всей экономики уже в этом году». При этом экономисты пришли к выводу, что экономический рост, о котором заявлялось ранее, обусловлен успехами крупных предприятий и государственного сектора.

Анализ ситуации малыми и средними предприятиями, напротив, указывает на резкое снижение активности. По мнению авторов документа, этот спад начался еще в августе прошлого года.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин указал на то, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года. Министр посчитал, что это в итоге выльется в техническую рецессию, и предложил ужесточить контроль над выдаваемыми займами, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...